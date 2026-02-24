Furti con il pos tra la folla cosa sta succedendo? Ecco come difendersi

Un aumento di furti con il Pos tra la folla, causato dalla crescente diffusione dei pagamenti contactless, preoccupa molti cittadini. I malintenzionati sfruttano l’assenza di contatto diretto per sottrarre denaro dai dispositivi delle vittime, soprattutto in luoghi affollati. Le denunce si moltiplicano nelle ultime settimane, mentre le forze dell’ordine cercano di contrastare questa tendenza. È importante conoscere alcune strategie per proteggersi da questi episodi.

(Adnkronos) – Si sta diffondendo spesso la notizia di furti dalle carte contactless effettuati con un pos. I ladri 2.0 avvicinerebbero il dispositivo alle tasche posteriori o alle borse delle vittime e ruberebbero attraverso micro-transazioni, che non necessitano del pin. Lo farebbero tra la folla, senza farsi notare. Ma è veramente possibile o è solo psicosi? A rispondere è l'Unione nazionale consumatori, nell’ambito del progetto 'Care – Conosci, scegli, proteggi' finanziato dal Mimit. I pagamenti contactless si basano sulla tecnologia Nfc, Near Field Communication. La comunicazione tra carta e pos, cioè, avviene quando sono molto vicini, a pochissimi centimetri di distanza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

