Fürstenberg Sgr rilevata la maggioranza delle quote di Noberasco

La famiglia Fürstenberg ha acquisito la maggioranza delle quote di Noberasco, nota azienda italiana specializzata in frutta secca. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare la presenza sul mercato e di investire nel settore alimentare. L’operazione coinvolge una serie di investitori e mira a consolidare la posizione dell’azienda tra i leader del settore. La nuova proprietà prevede di sviluppare nuovi prodotti e ampliare i canali di distribuzione.

La famiglia Fürstenberg rileva la maggioranza di Noberasco, storica società italiana della frutta secca. La stessa Noberasco fa sapere che il fondo Icct, gestito da Fürstenberg Sgr, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale della società. L’operazione è finalizzata a supportare il percorso di rilancio e crescita della storica azienda del settore della frutta morbida disidrata e secca, in affiancamento alla famiglia Noberasco che rimarrà azionista di minoranza. L’operazione si inserisce in continuità con il processo di turnaround industriale e finanziario di Noberasco che ha condotto alla sottoscrizione, nel dicembre 2024, di un accordo di ridefinizione dell’indebitamento complessivo della società e alla nomina di Flavio Ferretti quale amministratore delegato, che resta alla guida. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Banca Investis e SFEM siglano la fusione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR e l'ingresso del family office Stevato nel capitaleBanca Investis, supportata da Attestor, e SFEM, family office della famiglia Stevanato, hanno firmato un accordo per la fusione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR.

Leggi anche: Cessione Juve, offerta shock da parte di alcuni emissari sauditi: sul piatto di Elkann c’è questa cifra per acquisire la maggioranza delle quote! I dettagli