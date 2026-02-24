Fulminacci a Sanremo 2026 | gli esordi il successo e il ritorno all' Ariston

In gara nella 76ª edizione del Festival di Sanremo c'è anche il cantautore Fulminacci, al suo ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il debutto tra i Campioni nel 2021 con Santa Marinella, grazie al quale è riuscito a classificarsi al 16° posto della classifica generale. Tra il 24 e il 28 febbraio Fulminacci porta a Sanremo 2026 il brano Stupida sfortuna, da lui scritto insieme a Pietro Paroletti. Il brano è stato descritto dallo stesso artista come "un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna e solitaria alla ricerca di qualcosa o di qualcuno che forse arriva in ricordo di qualcun altro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fulminacci Intervista Sanremo 2026 Stupida Sfortuna

