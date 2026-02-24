Frosinone Lectio Magistrali del M° Stefano Vizioli

Il M° Stefano Vizioli tiene una lectio magistrali a Frosinone perché l’Accademia di Belle Arti organizza un ciclo di incontri. Venerdì 27 febbraio 2026 alle 15, l’artista affronta il tema della tecnica pittorica nel suo intervento al teatro di Palazzo Tiravanti, in via Mazzini 12. L’evento fa parte del progetto POLIMNIA, che mira a valorizzare il rapporto tra insegnanti e studenti attraverso lezioni pubbliche. L’appuntamento si ripete per quattro volte nel corso dell’anno.

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 15 si terrà la prima delle quattro previste “Lectio magistralis” presso il teatro di Palazzo Tiravanti in via Giuseppe Mazzini 12, una delle sedi dell’Accademia di Belle Arti di FrosinoneIl programma di “Lectio Magistralis” nell’ambito del Progetto POLIMNIA (promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e finanziato dall’Unione europea PNRR – NextGenerationEU) rappresenta non soltanto un’attività formativa, ma un contributo concreto all’ampliamento e alla qualificazione dell’offerta culturale locale.In coerenza con la missione “Opera per tutti”, le Lectio intendono promuovere la diffusione e la disseminazione della cultura lirica e teatrale, valorizzando l’opera quale patrimonio identitario della tradizione italiana. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

