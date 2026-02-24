Frosinone gara rifiuti | il Consiglio di Stato chiede un supplemento di verifica servizio regolare

Il Consiglio di Stato ha richiesto un approfondimento sulla gara per il servizio di raccolta rifiuti, a causa di dubbi sollevati durante le verifiche. L’Amministrazione comunale ha deciso di avviare un supplemento di controlli per garantire la regolarità della procedura. La decisione mira a chiarire eventuali criticità e assicurare trasparenza. La fase di verifica si conclude con una nuova valutazione, mentre il servizio rimane regolare.

L'Amministrazione chiarisce: nessun annullamento definitivo dell'aggiudicazione, contratto valido ed efficace. La Provincia procede con gli approfondimenti richiesti La gara è stata interamente espletata dalla Provincia di Frosinone, che legittimamente ha operato in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA). Pur trattandosi di un servizio riferito al territorio comunale, la gestione amministrativa e tecnica della procedura — comprese le valutazioni sulla congruità delle offerte — è di competenza dell'ente provinciale. La vicenda si inserisce in un contesto caratterizzato da un'articolata complessità giurisprudenziale.

Appalto rifiuti a Frosinone, il Consiglio di Stato dà ragione alla SangalliIl Consiglio di Stato ha deciso a favore di Sangalli, che ha contestato l’assegnazione dell’appalto per la gestione dei rifiuti a Frosinone.

"Titolo edilizio regolare per il Consiglio di Stato". Chiusa un’altra trancheL'articolo analizza il recente pronunciamento del Consiglio di Stato sulla regolarità dei titoli edilizi, evidenziando le divergenze di valutazione tra le autorità giudiziarie e amministrative.

