Frosinone | esplosione in fabbrica abusiva botti ferito 52enne

Un’esplosione in una fabbrica abusiva di botti ha causato il ferimento di un uomo di 52 anni a Monte San Giovanni Campano. La detonazione, avvenuta ieri sera nella zona di “Chiaiamari”, ha provocato danni alle strutture circostanti e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni dell’uomo. La vicenda ha acceso l’attenzione sulle attività illegali nel territorio.

Una violenta esplosione si è verificata ieri sera nella località “Chiaiamari”, nel Comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. L’incidente ha provocato gravi ferite a un uomo di 52 anni, che si trovava all’interno di un locale attiguo a un’abitazione privata. I Carabinieri della compagnia di Sora sono intervenuti prontamente sul posto per gestire la situazione. Cause dell’esplosione e soccorsi. L’esplosione sembra essere stata causata dall’accensione di un artificio pirotecnico all’interno del locale. L’uomo coinvolto ha riportato gravissime lesioni ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

