Frosinone butta 66mila euro | platani senza riconoscimento

Frosinone ha rinunciato a 66 mila euro perché i suoi 185 platani storici non sono stati riconosciuti ufficialmente come alberi monumentali. La Regione ha escluso l’Alberata dal bando, impedendo così di accedere ai fondi destinati alla tutela. La decisione si basa sulla mancanza del riconoscimento formale, nonostante la presenza di un patrimonio arboreo di grande valore. La città ora si trova senza risorse per intervenire sulla tutela di questi alberi storici.

Frosinone perde l’occasione di 66mila euro per salvare i suoi 185 platani storici: l’Alberata, simbolo della città, esclusa dal bando regionale per la mancanza del riconoscimento ufficiale come albero monumentale. La Regione Lazio ha stanziato 66.452 euro per la tutela degli alberi monumentali, ma il filare di platani di Frosinone non può accedere ai fondi perché non è incluso negli elenchi nazionali. Legambiente denuncia una occasione persa e chiede al Comune di avviare l’iter per il riconoscimento formale. Il vicesindaco Antonio Scaccia aveva sostenuto che il riconoscimento sarebbe stato una duplicazione del vincolo paesaggistico già esistente, ma ora la questione torna al centro del dibattito alla luce dei fondi regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

