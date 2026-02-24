Frontale tra auto | muore Annalisa mamma di 45 anni Ferite una donna e la figlia minorenne

Annalisa Soldati, una donna di 45 anni, ha perso la vita in un incidente frontale che ha coinvolto due auto. La causa principale è stata la collisione improvvisa avvenuta in via Dismano, poco prima delle 20. La donna viaggiava con la figlia minore e una compagna di viaggio, tutte coinvolte nello scontro. Una delle vetture ha ribaltato, lasciando i soccorritori senza scampo per Annalisa. La scena si è conclusa con un intervento rapido delle forze dell’ordine.

Ravenna, 24 febbraio 2026 – Tragedia lunedì sera alle porte di Ravenna. Una 45enne, Annalisa Soldati, è deceduta nella notte a causa delle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi attorno alle 20 di ieri in via Dismano nella frazione di Ponte Nuovo. Incidente sulla Persicetana, moto contro camion: Domenico muore a 33 anni L'auto sulla quale viaggiava la donna, per cause ancora al vaglio delle polizia locale, si è scontrata frontalmente con una seconda vettura a bordo della quale c'erano una donna e la figlia minorenne, entrambe rimaste ferite ma non in modo grave (sono state portate a Cesena). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

