Friuli | under 14 d’oro nella scherma medaglia storica

Una squadra di giovani schermitrici under 14 ha conquistato un oro storico nel Friuli, grazie alle loro eccellenti performance. La vittoria nasce da mesi di allenamenti intensi e dalla passione che le spinge a migliorarsi ogni giorno. Le ragazze hanno affrontato avversarie di livello e superato le aspettative, portando a casa un risultato che resterà impresso nel loro percorso. La medaglia rappresenta il duro lavoro di queste giovani atlete e il loro sogno di emergere nel panorama sportivo.

In un angolo d'Italia spesso sottovalutato, quattro ragazze stanno scrivendo una pagina di storia sportiva. Veronica Copetti, Anna Della Vedova, Margherita Della Vedova e Giulia Toffoli, le giovani lame del Club Scherma Lame Friulane, hanno conquistato l'argento ai campionati italiani under 14 di Caorle. Non è solo una medaglia, ma la prova tangibile che il talento non ha confini geografici e che l'eccellenza può nascere anche dove meno te l'aspetti. Il risultato raggiunto dalle friulane non è frutto del caso. Dietro a questo argento c'è un progetto sportivo costruito con passione e metodo dai maestri Fabrizio e Flavio Floreani.