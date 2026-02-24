Frattura a un piede anche Bozzolan è ko

Bozzolan si infortuna al piede durante l’allenamento, probabilmente a causa di un movimento sbagliato. La squadra dovrà fare a meno del suo contributo per circa un mese e mezzo, mettendo a rischio le prossime partite. La perdita di un altro giocatore importante si fa sentire, soprattutto in un momento delicato della stagione. La Reggiana si trova a dover riorganizzare le proprie strategie senza di lui.

Tegola pesantissima per la Reggiana che dopo Paz (stagione finita) perde un altro esterno per circa 40 giorni. Ieri infatti è arrivato il verdetto che riguarda Bozzolan. "Frattura del quinto metatarso del piede destro". Il laterale mancino tornerà soltanto ad aprile, dopo la sosta per le nazionali che fermerà i campionati dal 23 al marzo fino al lunedì di Pasquetta (6 aprile) quando i granata avranno il fondamentale scontro diretto col Pescara. Stando alla prima prognosi, il calciatore classe ’04 cresciuto nel Milan dovrebbe essere clinicamente guarito proprio per quel periodo, ma bisognerà capire quanto gli occorrerà per la riatletizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Milan, Füllkrug ko: frattura al piedeIl Milan ha subito una battuta d'arresto importante: Niclas Füllkrug si è infortunato, riportando una frattura a un dito del piede.

