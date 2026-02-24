Frattesi scalza Mkhitaryan | è lui la mossa di Chivu per la rimonta? Clamorosa indiscrezione

Frattesi ha superato Mkhitaryan grazie a una scelta strategica di Cristian Chivu, che punta a cambiare le carte in tavola. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare il centrocampo e sorprendere gli avversari. Questa mossa potrebbe influenzare l’andamento della partita e cambiare le sorti della squadra. La formazione si prepara a scendere in campo con un assetto diverso rispetto alle ultime uscite. La partita si avvicina e i tifosi aspettano di vedere il risultato.

Inter News 24 Frattesi potrebbe essere la mossa a sorpresa di Cristian Chivu in vista della sfida di questa sera contro il Bodo Glimt. Ultime. In vista dell'attesissima sfida di questa sera a San Siro, l'Inter di Cristian Chivu si prepara a una mossa a sorpresa per tentare la rimonta contro il BodøGlimt. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, la grande novità di formazione riguarda il centrocampo: Davide Frattesi è in forte vantaggio per partire titolare al posto di Henrikh Mkhitaryan. Frattesi scalza Mkhitaryan: è lui la mossa di Chivu. Con l'obbligo di ribaltare il 3-1 dell'andata, il tecnico nerazzurro sembra intenzionato a puntare sugli inserimenti e sulla dinamicità dell'ex Sassuolo per scardinare la difesa norvegese.