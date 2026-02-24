Frasi moleste alle ragazze Carabinieri in pizzeria

Un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni ha subito frasi moleste da alcuni uomini in una pizzeria di zona Cinque Torri, domenica sera. La causa è stata l’atteggiamento provocatorio dei giovani, che ha scatenato l’intervento dei carabinieri chiamati dai clienti. Le parole offensive hanno creato un momento di tensione, con i presenti che hanno assistito impauriti. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento degli uomini, lasciando un’area di disagio tra i clienti.

© Ilrestodelcarlino.it - Frasi moleste alle ragazze. Carabinieri in pizzeria

Una serata tra amici che si trasforma in un momento di paura e disagio. È successo domenica sera in una pizzeria, in zona Cinque Torri, dove un gruppo di dodici giovanissimi, di età compresa tra i 13 e i 14 anni, sarebbe stato preso di mira da alcuni uomini seduti al tavolo accanto con frasi a sfondo sessuale. Un episodio che ha scosso i presenti che si trovavano nel locale e che ora è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato nel corso della cena, intorno alle 22. Commenti pesanti, allusioni esplicite, battute fuori luogo rivolte alle ragazzine del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Stop alle chiamate moleste: arrivano i nuovi numeri a tre cifre per riconoscere le truffePreoccupati dalle chiamate indesiderate? L'Agcom introduce numeri a tre cifre per identificare facilmente le chiamate ufficiali, contrastando truffe e telemarketing indesiderato. All'inizio si rinuncia alle frasi, poi alle domande, infine ai desideri. È un processo pericolosoQuesta mattina, in una piccola cucina di periferia, una donna si siede in silenzio, ascoltando senza rispondere.