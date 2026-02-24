Francesco Pio De Luca avrebbe compiuto 18 anni, ma la sua vita si è interrotta il 22 maggio 2025. La causa è stata un incidente stradale avvenuto in una strada di campagna. La famiglia ricorda con dolore la sua passione per la musica e il sorriso che illuminava ogni giorno. La sua assenza si fa sentire forte tra le mura di casa e tra gli amici di sempre. La data rimarrà impressa nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

Tempo di lettura: 6 minuti Aveva 17 anni e una vita davanti. Oggi ne avrebbe compiuti 18. Ma il tempo, per Francesco Pio De Luca, si è fermato il 22 maggio 2025. Francesco Pio era uno studente dell'Alberghiero. Un ragazzo semplice, educato, profondamente legato alla famiglia. Aveva una passione che lo accompagnava sin da bambino: il calcio. Aveva iniziato a giocare a quattro anni e mezzo sul campetto dell'Addolorata, crescendo nella scuola calcio guidata da Alfredo De Vita. Con la "De Vita Soccer" aveva disputato il campionato regionale Under 17 di calcio a 5 e aveva già assaporato l'esperienza della C2.

Francesco Pio avrebbe compiuto 18 anni: Il silenzio parla di te, oggi la tua assenza si sente più forte.

