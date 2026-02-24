Francesca da Rimini 1500 opere per far rivivere un simbolo nel mondo

Francesca da Rimini e il suo simbolo attirano l’attenzione grazie a oltre 1500 pezzi di archivio. La causa è la recente acquisizione di materiali che coprono secoli di storia, dall’epoca medievale ai giorni nostri. Tra le opere ci sono incisioni, documenti teatrali, fotografie e oggetti d’arte applicata. La collezione rafforza il patrimonio pubblico e offre nuove possibilità di studio e conservazione. Ora si apre un grande patrimonio da esplorare e valorizzare.

Oltre mille e 500 pezzi tra opere a stampa, incisioni, documenti teatrali e musicali, materiali iconografici, fotografie, opere d'arte applicata e memorabilia, databili dal XIII al XXI secolo, entrano definitivamente nel patrimonio pubblico. Il Comune di Gradara acquisisce il Fondo Francesca da Rimini – Ferruccio Farina, un insieme di cimeli dedicati all'eroina dantesca e di epoche successive, dall'Illuminismo al Romanticismo. Si tratta del più rilevante patrimonio documentario e artistico al mondo interamente dedicato a un personaggio molto amato, simbolo della passione e dell'amore sofferto. Con un grande valore anche contemporaneo: non a caso l'8 marzo alle 11, in occasione della festa della Donna, alla Rocca di Gradara, l'archivio verrà presentato al pubblico.