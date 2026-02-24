Fragili dietro sterili davanti | ora serve una svolta nel derby

Reggiani si evidenzia per la loro difesa debole e l’attacco poco incisivo, una combinazione che ha portato a una sconfitta difficile da digerire. La causa principale risiede nella mancanza di solidità nel reparto arretrato e nella scarsa determinazione in avanti, fattori che hanno compromesso la partita. I giocatori sembrano ancora incapaci di trovare il ritmo giusto, lasciando spazio a errori che pesano sul risultato finale. La squadra dovrà cambiare passo per uscire da questa fase complicata.

© Anteprima24.it - Fragili dietro, sterili davanti: ora serve una svolta nel derby

Tempo di lettura: 3 minuti A Reggio Emilia si è consumata l’ennesima fotografia sgranata della stagione biancoverde: fragile dietro, timida davanti. L’ Avellino continua a pagare a caro prezzo ogni disattenzione e a produrre troppo poco rispetto alla mole di possesso palla costruita. Un copione che si ripete, giornata dopo giornata. Sabato l’ennesimo banco di prova casalingo contro la Juve Stabia al Partenio-Lombardi. L’avvicendamento in panchina – con l’arrivo di Davide Ballardini al posto di Raffaele Biancolino – aveva acceso aspettative diverse. In conferenza stampa il nuovo tecnico era stato chiaro: meno palleggio fine a sé stesso, squadra più corta, attaccanti coinvolti nella fase di non possesso e maggiore concretezza negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ANCODIS: “Il Trentino riconosce il vicario nel concorso DS, ora serve una svolta nazionale”La Provincia autonoma di Trento sta portando avanti la selezione di 20 dirigenti scolastici attraverso un concorso pubblico. Leggi anche: Lucca titolare in Coppa Italia: ora serve una svolta