LaSara, cantante di Spezia nata nel 2007, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Ennesima bugia” a causa di un desiderio di condividere emozioni autentiche. La canzone, disponibile su piattaforme digitali e in rotazione radio, affronta temi di amore e nostalgia con un sound fresco e diretto. Il brano rappresenta un passo importante nella crescita artistica della giovane cantautrice, che si prepara a presentarlo dal vivo in alcune città italiane.

Si intitola “Ennesima bugia”, il nuovo singolo di LaSara (al secolo Sara Ferretti), cantautrice classe 2007 nata a Spezia, uscito sulle piattaforme digitali e in promozione radio. In questo brano LaSara mette al centro una scrittura diretta e visiva, capace di raccontare con autenticità il momento in cui una relazione si incrina definitivamente. Il brano attraversa la nostalgia degli ultimi istanti e approda a una presa di coscienza lucida e determinata; ciò che resta non è più il rimpianto, ma la necessità di dire ciò che è rimasto in sospeso e di interrompere il ciclo delle promesse non mantenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: steward.exe pubblica “call signal”: nostalgia clubbing, macchine analogiche e AI nel nuovo singolo #wecallsignal

Dedicato al vero amore il nuovo singolo di Gianni FiorellinoGianni Fiorellino torna con un nuovo singolo dedicato all’amore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, amore e vita le parole più utilizzate. Ma non mancano impegno civile e nostalgia; Fra amore e nostalgia, ’Ennesima bugia’ il nuovo singolo di LaSara; Ultravox: fulmini di synth pop tra futurismo e nostalgia; Badante per vent'anni tra sacrifici e nostalgia: la scrittrice romena Liliana Nechita si racconta.

Sanremo, amore e vita le parole più utilizzate. Ma non mancano impegno civile e nostalgiaDal mascara che cola di Eddie Brock alle gocce d’acqua che non si perdono nel mare della lettera alla madre di Serena Brancale passando per la rete che ... repubblica.it

TESTO BALORDA NOSTALGIA, CANZONE OLLY/ Analisi e significato (Sanremo 2025): Il ricordo di un amore finitoDato a sorpresa tra i favoriti di questo Sanremo 2025, dopo la bassa classifica al debutto nel 2023, Olly cambia pelle dopo Polvere e presenta il testo della canzone Balorda nostalgia: Ricostruisce ... ilsussidiario.net

A volte accade; il miracolo della acquisizione alla pubblica proprietà di opere che avrebbero potuto finire in una galleria privata. Questa è la storia della ennesima collezione che, dalla raccolta con amore e dedizione, finisce per essere smembrata. Una famigli - facebook.com facebook

Nella difficile trasferta di #Venezia il #Pescara potrà contare sulla propria gente. Nonostante il costo del biglietto e la lunga trasferta saranno infatti più di 400 i tifosi che sabato saranno al Penzo per sostenere la squadra. L’ennesima dimostrazione di amore x.com