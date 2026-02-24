Fqr campionati ita a2 u21 2026 23° trofeo Marino Lorenzoni 2026

Il 22 marzo, il palazzetto di Camaiore si è riempito di energia grazie alle competizioni del 23° Trofeo Marino Lorenzoni, che attirano numerosi giovani atleti. Le partite di domenica hanno coinvolto squadre in corsa per qualificarsi ai prossimi campionati italiani under 21. La giornata ha visto molte sfide serrate, con i ragazzi che hanno dato il massimo sul campo. La tensione tra le squadre ha reso la giornata davvero emozionante e ricca di attesa.

Dopo le emozioni del sabato, il palazzetto di Camaiore è tornato ad animarsi anche domenica 22 con un’altra giornata intensa, ricca di sfide e di soddisfazioni. Ad aprire la mattinata sono state le qualificazioni regionali per i Campionati Italiani A2 Junior. A rappresentare il Judo OK Arezzo è stato Manuele Stara (-66 kg). Non è arrivato il piazzamento necessario per accedere alla finale nazionale, ma sarebbe riduttivo fermarsi al risultato. Manuele ha affrontato la gara con determinazione e coraggio, mettendosi in gioco in una categoria competitiva e di alto livello. A volte il tatami ti premia, altre ti mette alla prova. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Judo, a Veroli il debutto del Trofeo Italia: in gara U18 e U21 da tutta ItaliaA Veroli si svolge il debutto del Trofeo Italia “Città di Veroli”, una competizione nazionale di judo per le categorie Under 18 e Under 21, maschili e femminili.

Modena - I Top Events 2026 accendono i riflettori: al via il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica; Campionati Italiani Cadetti U18 e Juniores U21, i risultati del Judo Simonazzi di Bordighera; Francesco Grandi del Judo Olimpic Asti si qualifica per le Finali A2 dei Campionati Italiani Cadetti; OK CLUB Imperia presente ad Arenzano per le qualificazioni regionali Campionati Italiani U18 ed U21.

