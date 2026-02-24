Fqr campionati ita a2 u18 2026 38° trofeo Stefano Leonardi 2026

Il 38° Trofeo Stefano Leonardi ha attirato numerosi giovani atleti durante un intenso fine settimana di gare. La competizione ha messo alla prova le capacità dei partecipanti, che hanno dato il massimo in ogni sfida. Migliaia di spettatori hanno assistito alle performance di under 18 provenienti da tutta Italia. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per i giovani sportivi, che si preparano già alla prossima edizione.

È stato un weekend di quelli che mettono alla prova gambe, testa e cuore. Di quelli che svuotano, ma allo stesso tempo riempiono di orgoglio. Sabato 21 febbraio, al palazzetto di Camaiore, si sono svolte nella prima parte della mattinata le qualificazioni regionali per i Campionati Italiani U18 A2 2026: una tappa cruciale, un passaggio obbligato per chi sogna di salire sul tatami delle finali nazionali di fine marzo a Torino. La competizione è stata intensa, combattuta, emozionante. Ogni incontro è stato una battaglia sportiva vera, giocata fino all'ultimo secondo, senza risparmiarsi. Complimenti sinceri a tutti i ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco, affrontando avversari e paure, con il coraggio di chi insegue un sogno.