Fossombrone arbitro in fuga con i carabinieri

Un arbitro ha tentato di fuggire con i carabinieri dopo aver diretto la partita tra Fossombrone e Ostiamare, che si è conclusa con un gol decisivo al 90’. La tensione era palpabile fin dai minuti finali, quando i supporter hanno iniziato a protestare animatamente. La scena si è infiammata subito dopo il fischio finale, con un gruppetto di tifosi che ha circondato l’arbitro. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno riportato la calma.

© Sport.quotidiano.net - Fossombrone, arbitro in fuga con i carabinieri

Un epilogo amaro e carico di tensione segna la sfida tra Fossombrone e Ostiamare, decisa allo scadere e seguita da un lungo e acceso dopopartita fuori dallo stadio. Dopo il triplice fischio, diversi tifosi forsempronesi si sono trattenuti per oltre un'ora nei pressi dell'impianto, attendendo l'uscita del direttore di gara in un clima di vibrante contestazione. L'episodio determinante arriva al 90', quando l'arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti per un contatto tra il portiere Bianchini e un attaccante avversario. Una decisione apparsa severa ai più e confermata anche dopo un rapido confronto con gli assistenti, tra le proteste dei giocatori di casa.