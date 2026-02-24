Forza Italia | Nuove antenne senza pianificazione L’Amministrazione scarica tutto sugli uffici e dimentica i cittadini

Forza Italia critica l’amministrazione per aver autorizzato senza pianificazione nuove antenne telefoniche, causando confusione tra i cittadini. La lista delle installazioni, tra cui Strada Argini e Via Giorgio Gastaldi, mostra una mancanza di coordinamento e di comunicazione ufficiale. L’associazione sostiene che i lavori vengono gestiti senza una strategia chiara, lasciando gli utenti senza informazioni precise. La questione solleva dubbi sulla trasparenza delle decisioni comunali e sulla tutela degli interessi pubblici.

Milena Rondinone: "Lo sviluppo tecnologico è fondamentale ma deve essere governato con serietà, trasparenza e rispetto per i cittadini" «Ciò che colpisce – afferma Milena Rondinone, coordinatrice cittadina degli azzurri – è la totale mancanza di pianificazione e di una gestione politica da parte dell’Amministrazione. Il Comune si limita a svolgere un ruolo meramente burocratico, trincerandosi dietro ai vincoli normativi e lasciando che le richieste dei gestori vengano trattate a sportello dagli uffici, senza una visione complessiva e senza un reale confronto con i cittadini». Rondinone ricorda come Parma fosse stata tra le prime città in Italia a dotarsi di un regolamento all’avanguardia per disciplinare l’installazione degli impianti di telefonia mobile, poi aggiornato nel 2022. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pier Silvio Berlusconi scarica Tajani e insiste su rinnovo del partito: "A Forza Italia servono facce e idee nuove; Meloni miglior premier"Durante la conferenza stampa pre natalizia, Pier Silvio Berlusconi ha evidenziato la necessità di rinnovare Forza Italia con nuove figure e idee, mantenendo saldi i valori fondanti.

