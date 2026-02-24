Forniture informatiche a scuola in cambio di cellulari e tablet | indagati manager della R-Store e docenti della Federico II

Un'indagine della Procura Europea ha scoperto che manager della R-Store, rivenditore Apple a Napoli, hanno tentato di ottenere forniture informatiche per scuole e università offrendo cellulari e tablet in cambio di favori. Le accuse riguardano pratiche di corruzione tra alcuni docenti e dirigenti universitari, coinvolti in accordi illeciti. La vicenda riguarda anche l’attribuzione di appalti e servizi digitali, con alcuni soggetti che avrebbero favorito l’azienda nelle assegnazioni. La procura continua a indagare sui dettagli della vicenda.

Una inchiesta della Procura Europea si concentra sulla R-Store, azienda napoletana Apple Premium Reseller, che avrebbe cercato di accaparrarsi forniture di beni e servizi in università e altri enti, in cambio di favori personali e docenti e dirigenti.