Formazioni Liga 26a giornata 2025 2026

Per la 26ª giornata della Liga 20252026, sono state ufficializzate le probabili formazioni delle squadre. Gli allenatori hanno deciso le scelte titolari per il prossimo turno del campionato spagnolo, con alcune variazioni rispetto alle precedenti partite. Le formazioni sono state rese note e saranno utilizzate nelle gare in programma nelle prossime ore.

Probabili formazioni La Liga 26a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Formazioni Liga 26a giornata 2025/2026 AC MILAN VS PARMA | AC MILAN POTENTIAL LINEUP | SERIE A 2025/26 MATCHWEEK 26 Tutto quello che riguarda Formazioni Liga. Discussioni sull' argomento Consigli, indisponibili, probabili: la guida per fare la formazione al fanta nella 26ª giornata; Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Verona; Probabili formazioni Serie A, giornata 26: dubbi Bremer, Wesley, David e Zielinski. Zaccagni in panchina, speranze per McTominay e Soulé; Bologna-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Liga 2025-2026: Girona-Celta Vigo, le probabili formazioniLa domenica della Liga si apre alle 14 con Elche-Espanyol, sfida delicata soprattutto in chiave salvezza. Alle 16.15 Valencia-Osasuna, con l’undici di Pamplona guidato dall’italiano Lisci, mette in pa ... sportal.it Serie B. Avellino - Pescara: le formazioni ufficiali Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Sala; Missori, Besaggio, Le Borgne, Sounas, Cancellotti; Patierno, Biasci. All. Biancolino Pescara (4-3-2-1): Desplanches; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, V - facebook.com facebook #MantovaSamp, le formazioni ufficiali. MANTOVA (3-4-2-1):Bardi; Meroni, Castellini, Ligue; Dembelè, Paoletti, Trimboli, Goncalves; Marras, Kouda; Mancuso. SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi; x.com