Forbes incorona Pignataro La sua partecipazione nella Crv

Andrea Pignataro si trova in cima alla classifica dei più ricchi d’Italia grazie ai investimenti nella Crv, che hanno fatto salire il suo patrimonio. La crescita del suo patrimonio deriva dall’espansione di questa azienda, che ha registrato un aumento significativo dei profitti nell’ultimo anno. Forbes ha confermato il suo ruolo di leader nel settore, basando la sua analisi sui dati aggiornati. La sua posizione viene ora riconosciuta come una delle più solide nel panorama economico italiano.

© Lanazione.it - Forbes incorona Pignataro. La sua partecipazione nella Crv

VOLTERRA Andrea Pignataro consolida ufficialmente la sua posizione di uomo più ricco d’Italia, un primato certificato dalle rilevazioni in tempo reale di Forbes nel febbraio 2026. Con un patrimonio che tocca i 42,8 miliardi di dollari, il fondatore di ION Group supera Giovanni Ferrero, che deteneva la vetta della classifica nazionale da oltre quattro anni. Al centro della sua strategia di radicamento nel sistema bancario italiano brilla la partecipazione nella Cassa di Risparmio di Volterra, di cui Pignataro detiene il 32% delle quote, un asset che testimonia la sua attenzione verso le realtà storiche del credito territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it Andrea Pignataro supera Ferrero, è l’italiano più ricco secondo ForbesAndrea Pignataro ha superato Ferrero nella classifica dei più ricchi d’Italia, grazie all’aumento di valore delle sue aziende nel settore tecnologico. Andrea Pignataro è diventato il miliardario più ricco d'Italia secondo ForbesAndrea Pignataro si è affermato come il miliardario più ricco d’Italia, secondo Forbes, grazie al successo della sua società di software per la finanza.