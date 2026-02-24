Fontana | Olimpiadi estive nel 2040 si facciano in Lombardia

Il governatore Attilio Fontana ha proposto di ospitare le Olimpiadi estive del 2040 in Lombardia, motivando la scelta con le possibilità di sviluppo economico e infrastrutturale della regione. Fontana ha sottolineato che la Lombardia può offrire impianti moderni e strutture all’avanguardia per accogliere gli atleti e i visitatori. La proposta punta a coinvolgere enti locali e imprese per preparare un piano concreto. La decisione finale spetta ora alle autorità sportive nazionali.

La proposta del governatore Attilio Fontana sull'idea di organizzare in Lombardia l'edizione estiva dei Giochi olimpici 2040 Le Olimpiadi estive 2040 in Lombardia. È la proposta lanciata dal governatore regionale Attilio Fontana. "I risultati di queste olimpiadi invernali sono stati eccellenti e per questo credo che debba essere scelta la Lombardia come sede delle olimpiadi estive 2040" ha detto il presidente della Lombardia, parlando con i cronisti a margine di un evento. Per l'appuntamento - ha aggiunto - sicuramente si dovrebbero fare nuovi "investimenti". A Milano, come dovrebbero anche essere fatti "in tutte le sedi che dovessero essere scelte.