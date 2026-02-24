fontana a secco la rabbia degli abitanti

La mancanza d’acqua alla fontana di Castelpoggio deriva da un guasto alla rete idrica, che ha lasciato senza rifornimento il punto di ritrovo di ciclisti ed escursionisti. Gli abitanti del quartiere si sono arrabbiati, poiché la fontana rappresentava un punto di sosta essenziale durante le passeggiate. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, che reclamano interventi rapidi per ripristinare il servizio. La questione rimane irrisolta da settimane.

Fino a poco tempo fa la fontana di Castelpoggio era un punto di riferimento per ciclisti ed escursionisti, ma da qualche tempo l’acqua non scorre più. Sembra che a causare la chiusura del rubinetto sia stata un’ infiltrazione che sta danneggiando l’abitazione di un residente, che più volte si è ritrovato con la casa allagata. Ma il silenzio della fontana simbolo del borgo sta sollevando svariati malumori che valicano i confini della frazione. Per i paesani, quella sorgente rappresentava un rito quotidiano, un luogo di incontro dove fare scorta d’ acqua pura e scambiare due chiacchiere. Ma il vuoto si avverte soprattutto tra le decine di sportivi che ogni giorno affrontano i tornanti verso Castelpoggio in bicicletta o che percorrono i sentieri montani della zona: per loro, quella fontana era la stazione di rifornimento essenziale, l’ultima sosta prima di proseguire verso le vette o iniziare la discesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La ’Camilla’ a... secco. Appello del Comune a Gaia per la storica fontanaIl Comune di Aulla ha chiamato Gaia a intervenire sulla Fontana della Camilla, che da quasi nove mesi non eroga acqua potabile, a causa di un problema di contaminazione che ha reso l'acqua non sicura per l’uso quotidiano.

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: bene Fontana e la staffetta femminile! Azzurri a secco nei 1500Durante la finale di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Fontana e la staffetta femminile hanno conquistato ottimi risultati, mentre gli azzurri nei 1500 si sono fermati senza medaglie.

Rimane a secco la fontana del parco di «Montereale»POTENZA - Niente da fare per la fontana di Montereale. Ancora a secco, in attesa di un intervento straordinario che l’Amministrazione comunale «sta procedendo ad affidare. È da capire – spiega ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La Fontana delle ancore a secco per oltre 230 giorni, Elmo: «Lavori complessi a causa di impianti molto vecchi»La Fontana delle ancore, spenta ormai da oltre 230 giorni, sarà pronta entro fine mese: la rassicurazione arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo, nonostante quest’ultimo riconosca che i ... quotidianodipuglia.it

Serrara Fontana. Pino pericolante sulla SP 488 Fontana–Monte Epomeo: ordinanza di chiusura temporanea Un pino secco e inclinato, aggravato dalle recenti condizioni meteo avverse, ha fatto scattare un’ordinanza urgente lungo la SP 488 Fontana–Monte - facebook.com facebook

