fondazione francesca rava al twiga di milano wild chic night | evento di beneficenza a sostegno del progetto women for haiti

Si terrà martedì10 marzo, al Twiga di Milano, l'evento di beneficenza "Wild Chic Night", organizzato dalla Fondazione Francesca Rava, che da oltre 25 anni aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.Una cena esclusiva, musica, open bar e dancing, pensata per chi ama fare del bene senza rinunciare al piacere di divertirsi e stare insieme.L'evento di beneficenza "Wild Chic Night" sostiene il progetto "Women For Haiti" della Fondazione Francesca Rava; programma di screening e cura del tumore al seno in Haiti, una delle prime cause di mortalità delle donne, sotto la mentorship del volontario della Fondazione, Prof. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Ti cercherò per sempre - La storia di due sorelle e della Fondazione Francesca Rava” di Claudio GuerriniDue sorelle hanno promesso di non lasciarsi mai, promettendo di rimanere vicine per sempre.

'Fattoria sociale', contributo a sostegno del progetto della fondazione 'Dalla Terra alla Luna'La Fattoria Sociale, sostenuta dalla fondazione Dalla Terra alla Luna, rappresenta un progetto dedicato all’inclusione e al sostegno di giovani con disturbo dello spettro autistico.

Fondazione Francesca Rava, una serata di solidarietà per Women for HaitiLa Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS ha organizzato, presso l'Armani Privè di Milano, un importante evento di raccolta fondi a favore di Women for Haiti, il progetto dedicato alla prevenzione ... vanityfair.it

Solidarietà: Misericordie d’Italia al fianco della Fondazione Francesca Rava per la campagna In farmacia per i bambiniLe Misericordie d’Italia rinnovano il loro impegno accanto alla Fondazione Francesca Rava Italia Ets per la tredicesima edizione di In farmacia per i bambini, la campagna nazionale di ... agensir.it

