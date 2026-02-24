FOCUS – JUDO | Maria Centracchio | da outsider olimpica a guida per le nuove generazioni

Maria Centracchio ha conquistato il bronzo a Tokyo 2021 nel judo, diventando la prima donna molisana a salire su un podio olimpico. La sua vittoria deriva da anni di allenamenti intensi e sacrifici, che l’hanno portata a superare numerosi ostacoli. La atleta ha dimostrato determinazione e passione, ispirando le giovani generazioni a credere nei propri sogni. Ora, si dedica a trasmettere la sua esperienza ai nuovi talenti.

Maria Centracchio ha scritto una pagina storica del judo italiano Bronzo olimpico a Tokyo 2021 nei -63 kg, prima donna molisana a salire su un podio a cinque cerchi, protagonista di un percorso fatto di fatica, resilienza e scelte consapevoli. In questa puntata di FOCUS – Judo, Maria ripercorre il momento più intenso della sua carriera: la qualificazione olimpica conquistata al Mondiale di Budapest 2021, l'exploit da outsider alle Olimpiadi e la decisione serena di fermarsi dopo aver ascoltato il proprio corpo. Oggi è allenatrice e formatrice, lavora con i giovani delle Fiamme Oro e racconta cosa significa trasformare una carriera agonistica in una nuova missione educativa.