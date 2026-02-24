Floyd Mayweather e Manny Pacquiao rilanciano il Match del Secolo! Rivincita a settembre

Floyd Mayweather e Manny Pacquiao hanno deciso di tornare sul ring a causa della grande richiesta dei fan e delle opportunità commerciali. La loro rivincita, programmata per settembre, attirerà sicuramente un pubblico mondiale, desideroso di vedere di nuovo i due campioni affrontarsi. La notizia ha già fatto impazzire gli appassionati di boxe, che aspettano con ansia dettagli e ufficialità sulla data e sulle modalità dell’incontro. La sfida promette di essere uno degli eventi più seguiti dell’anno.

© Oasport.it - Floyd Mayweather e Manny Pacquiao rilanciano il Match del Secolo! Rivincita a settembre

Nell’ormai lontano 2015, il confronto tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao venne ribattezzato il “match del secolo”. Il 2 maggio di undici anni fa, i due pugili si erano fronteggiati a viso aperto in un confronto attesissimo, vinto dallo statunitense contro il filippino, il quale salì sul ring con una spalla infortunata (il problema fisico venne comunicato soltanto in seguito). Due grandi icone della boxe contemporanea incroceranno nuovamente i guantoni: l’appuntamento è per il prossimo 19 settembre allo Sphere di Las Vegas, come ha ufficialmente comunicato Netflix, sempre più in prima linea nell’universo della nobile arte. 🔗 Leggi su Oasport.it Mayweather-Pacquiao, undici anni dopo la rivincita: appuntamento a settembreMayweather e Pacquiao si preparano a tornare sul ring a distanza di undici anni dalla loro famosa rivincita del 2015, causata dalla grande richiesta dei fan. Mayweather vs Pacquiao: il rematch a settembre al Las Vegas SphereFloyd Mayweather e Manny Pacquiao si preparano a sfidarsi di nuovo, spinti dall’interesse dei fan e dalla voglia di confermare chi è il più forte. Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao 2 In 2026 | Inside The Ring FULL EPISODE Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Mayweather e Pacquiao torneranno a sfidarsi sul ring; Mayweather e Pacquiao tornano sul ring: si affronteranno il 19 settembre; Floyd Mayweather e Manny Pacquiao si affronteranno nella rivincita di settembre su Netflix; Annunciata la rivincita Floyd Mayweather-Manny Pacquiao. TV - Boxe, Mayweather-Pacquiao, su Netflix il leggendario rematch live sabato 19 settembre alla Sphere di Las VegasDue leggende assolute della boxe, Floyd Money Mayweather (50-0, 27 KO) e Manny Pac-Man Pacquiao (62-8-3, 39 KO), si incontreranno per un rematch sabato 19 settembre alla Sphere di Las Vegas. Con M ... napolimagazine.com Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2 and the illusion of moving forwardFloyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2 is the algorithm's dream and boxing's dilemma. But it's also just par for the course in 2026. sports.yahoo.com Ormai è guerra “Voglio che Floyd subisca la sua prima sconfitta in carriera e voglio che si ricordi per sempre chi gliel'ha inflitta”. (Manny Pacquiao) “L'ho già battuto una volta. Purtroppo per lui stavolta non cambierà niente” (Floyd Mayweather) “Mi avete rotto i c - facebook.com facebook Manny Pacquaio e Floyd Mayweather si ritroveranno 11 anni dopo quello che era stato definito "l'incontro del secolo" x.com