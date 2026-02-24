Fisco domanda Isee entro 28 febbraio ma 75% è scettico su vantaggi

Il cambiamento nelle regole di calcolo dell'Isee, deciso con la Legge di Bilancio 2026, spinge molti a presentare la domanda entro il 28 febbraio. Tuttavia, il 75% delle persone intervistate non crede che le nuove agevolazioni portino vantaggi concreti. Molti cittadini si mostrano scettici rispetto ai benefici effettivi, anche se sono consapevoli della scadenza imminente. La questione rimane aperta, lasciando molti a chiedersi se valga davvero la pena di fare domanda.

(Adnkronos) – Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, cambiano le regole di calcolo dell'Isee, la cui domanda per ottenere da subito le nuove agevolazioni previste è in scadenza il prossimo 28 febbraio. In particolare, la franchigia sulla prima casa passa da 52.500 a 91.500 euro (120.000 euro per chi risiede nei capoluoghi).

Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoliIl Ministero dell’Istruzione ha annunciato che la scadenza per presentare le domande per le GPS 202628 non sarà a febbraio, come molti pensavano.

Fisco, ecco come presentare la domanda di rottamazione entro il 30 aprileLa presentazione della domanda di rottamazione fiscale deve essere completata entro il 30 aprile.

