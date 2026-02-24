Firme contro la rotatoria Porterà problemi

Le firme contro la rotatoria sono nate dalla paura che possa creare problemi di traffico e confusione. La frazione di Vaccolino, con circa 600 abitanti, si oppone alla proposta di costruire l’incrocio, temendo che aumenti il caos stradale. La petizione, firmata da molti residenti, sottolinea le preoccupazioni legate alla sicurezza e alla viabilità. La questione resta aperta, mentre si aspettano risposte dalle autorità locali.

Lla frazione di Vaccolino, divisa fra i comuni di Comacchio e Lagosanto, tagliata quasi in due dalla trafficatissima statale Romea, vede gran parte dei 600 abitanti protestare con una petizione contro la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Statale e la provinciale che conduce a Lagosanto, passando per la località "Boschetto". I promotori chiedono soluzioni alternative meno impattanti e per questo scriveranno al sindaco di Comacchio, all’assessore ai lavori pubblici ed al responsabile dell’area territoriale di Anas, competente per la Romea. "I residenti a Vaccolino e nelle aree limitrofe, saputo del progetto di realizzare una rotatoria all’incrocio tra la Romea e la diramazione per Lagosanto – si legge nella petizione – pur riconoscendo la necessità di migliorare la sicurezza stradale in quel tratto e consapevoli che l’intento dei promotori ovvero il Comune e Anas sia quello di rendere l’incrocio più sicuro, sostengono che la realizzazione della rotatoria non sia la soluzione più appropriata e porterebbe a un degrado della qualità della vita dei residenti per i seguenti motivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

