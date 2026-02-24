firenze torna la domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei

Il ritorno della Domenica Metropolitana a Firenze deriva dalla volontà di incentivare la cultura e l’accesso ai musei locali. Il 1° marzo, i residenti della Città Metropolitana potranno entrare gratuitamente nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi. Durante la giornata, saranno organizzate visite guidate e attività per coinvolgere le famiglie e gli studenti. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile l’arte e la storia della città. La partecipazione sarà gratuita fino a esaurimento posti.

Firenze, 24 febbraio 2026 - Nella giornata del 1° marzo torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione Muse. Per i giovani e adulti sono in programma i Percorsi segreti di Palazzo Vecchio, la visita agli Scavi del teatro romano e la proposta speciale Guidati da Giorgio Vasari, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria del Carmine, Mad - Murate Art District e Memoriale delle deportazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

