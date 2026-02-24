Firenze | rapina e ferisce due donne di notte in via Gabbuggiani Arrestato dalla polizia dopo l’intervento di guardie giurate

Un uomo di 28 anni, coinvolto in una rapina notturna in via Gabbuggiani, ha ferito due donne durante il tentativo di impossessarsi dei loro effetti personali. Le guardie giurate, che avevano assistito alla scena, hanno chiamato la polizia, che ha subito fermato il sospettato. La rapina si è verificata intorno a mezzanotte, lasciando le vittime sotto shock. La polizia continua le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

FIRENZE – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni con l'accusa di rapina e lesioni, dopo un tentativo di furto ai danni di due donne. L'uomo è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi. L'episodio è avvenuto nella notte di lunedì 23 febbraio 2026 in via Gabbuggiani. Secondo quanto ricostruito, il 28enne, a bordo di una bicicletta, avrebbe tentato di sfilare la borsa a una cittadina italiana di 24 anni. Alla resistenza della vittima, l'uomo l'avrebbe strattonata a terra afferrandola per i capelli e appropriandosi della borsa. Una seconda donna, una cittadina brasiliana di 32 anni, intervenuta in soccorso dell'amica, sarebbe stata anch'essa aggredita e strattonata.