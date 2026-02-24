Firenze | Ncc in guerra con il Comune No al nuovo regolamento Già bocciato dai giudici

Il conflitto tra i rappresentanti Ncc e il Comune di Firenze deriva dal nuovo regolamento che la categoria considera ingiusto. Gli operatori del settore hanno raccolto molte proteste, sottolineando che già alcune decisioni sono state bloccate dai giudici. La protesta si è fatta sentire con un’ampia partecipazione, trasmettendo un segnale forte contro le modifiche proposte. La questione rimane calda, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Rappresentanti Ncc: "Una partecipazione ampia, determinata e trasversale: è questa la risposta della categoria Ncc alle dichiarazioni rilasciate dagli assessori del Comune di Firenze che hanno anticipato i contenuti del nuovo regolamento sul noleggio con conducente. Ieri, a Firenze, centinaia di operatori provenienti da tutta la Toscana, si sono riuniti per dire un no secco e inequivocabile a un'impostazione regolatoria che tenta di reintrodurre, sotto nuove forme, vincoli già bocciati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale" L'articolo Firenze: Ncc in guerra con il Comune. “No al nuovo regolamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Taxi e Ncc, il consiglio comunale approva il nuovo regolamentoIl consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi il nuovo regolamento per taxi e Ncc, una decisione presa per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità e regolare meglio il settore, che da mesi era al centro di discussioni tra operatori e amministrazione.

Nuovo regolamento taxi ed NCC, Caroccia: “Svolta per la mobilità di Fiumicino”Fiumicino cambia volto nel settore dei taxi e NCC.

