Firenze addio monopattini | la guerra legale che cambia la città

Il divieto dei monopattini in sharing a Firenze deriva da una lunga disputa tra amministrazione e aziende di mobilità. La causa principale riguarda le regolamentazioni sul posizionamento e la gestione delle flotte in centro storico. Da aprile, le strade della città resteranno prive di questi mezzi, che hanno diviso cittadini e commercianti. La decisione definitiva si basa su questioni di sicurezza e di rispetto dello spazio pubblico. Le strade cittadine si preparano a un cambiamento radicale.

La battaglia legale che ha spaccato Firenze. Il 1° aprile 2026, Firenze si sveglierà senza i monopattini in sharing. Almeno, questa è la prospettiva attuale dopo la decisione del TAR della Toscana di rigettare l’istanza cautelare presentata da Bird contro la delibera comunale. La società aveva chiesto la sospensione del provvedimento che, a partire dalla prossima primavera, metterà fine al noleggio free-floating nella città toscana. Il caso ha radici profonde. Tutto inizia lo scorso novembre, quando la giunta comunale ha approvato la delibera che ha scatenato la reazione di Bird. La società, che opera nel settore dei monopattini in sharing, ha sempre sostenuto che la decisione del Comune sia ingiustificata e sproporzionata. 🔗 Leggi su Ameve.eu Firenze blocca i monopattini: Bird in tribunale, sfida legale al 2026.Firenze ha deciso di sospendere il servizio di monopattini condivisi a partire dal primo aprile 2026, causando la reazione della società Bird che annuncia una battaglia legale. Monopattini vietati a Firenze da aprile, la decisione del Tar: cosa cambiaIl Tar ha deciso di permettere a Firenze di vietare i monopattini elettrici privati a noleggio dal 1° aprile 2026, per ridurre il caos nelle strade centrali. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Stop ai monopattini in città: l'addio è ufficiale; Firenze, il Tar dà ragione al Comune: dal 1° aprile stop totale ai monopattini; Addio ai monopattini: Firenze copia Parigi e mette il bando totale; Firenze, confermato (per ora) lo stop ai monopattini a noleggio. Firenze, il Tar dà ragione al Comune: dal 1° aprile stop totale ai monopattiniLa città toscana si inserisce in un trend europeo già avviato da Parigi e Madrid. Il Comune toscano: La sicurezza prima di tutto. tgcom24.mediaset.it Monopattini vietati a Firenze da aprile, la decisione del Tar: cosa cambiaIl Tar della toscana ha confermato che il Comune di Firenze ha l’autorità di vietare i monopattini elettrici a noleggio: cosa cambierà ora ... quifinanza.it Addio a Rocky: il cane pompiere che ha salvato molte vite #cani #canepompiere #firenzetv #pompieri - facebook.com facebook Federico Frusciante è morto, addio al critico cinematografico e storico videotecaro. Aveva 52 anni x.com