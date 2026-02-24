Fiorentina-Jagiellonia Bialystok Conference League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Fiorentina ha vinto facilmente contro il Jagiellonia Bialystok grazie alla vittoria per 3-0 in Polonia, rendendo il ritorno dei playoff di Conference League una formalità. La squadra toscana ha dominato la partita, sfruttando le occasioni offensive e mantenendo il controllo del gioco. La gara di ritorno si svolgerà il 26 febbraio alle 18:45, con i tifosi pronti a seguire la qualificazione. La sfida promette di essere una conferma del buon momento della Fiorentina.

Per la Fiorentina il ritorno dei playoff di Conference League contro il Jagiellonia dovrebbe essere solamente una formalità, dal momento che all’andata i toscani si sono imposti per 0-3 in Polonia. Al Franchi la Viola potrà permettersi di gestire l’ampio vantaggio accumulato, potendo magari fare anche un po’ di turnover in vista del prossimo impegno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Fiorentina affronta il Jagiellonia a Bialystok perché cerca punti preziosi in una stagione difficile e piena di difficoltà.

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e spettacoloLa Fiorentina ha perso 2-1 contro il Jagiellonia nella partita di andata dei playoff di Conference League, un risultato che complica il suo cammino europeo.

Fiorentina-Jagiellonia, Franchi tiepido: promo per le scuole. 1250 i tifosi polacchi: le misureGiovedì torna la Conference al Franchi, con il ritorno dei playoff tra Fiorentina e Jagiellonia. La squadra di Vanoli, nonostante l'avversaria fosse e sia tuttora prima nel ... firenzeviola.it

Conference League, la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi: Jagiellonia travolto 3-0Ranieri sblocca la gara, Mandragora firma il capolavoro su punizione e Piccoli chiude su rigore. Dopo un primo tempo sofferto, la squadra di Vanoli domina la ripresa e mette una seria ipoteca sul pass ... firenzetoday.it

Fiorentina vs Jagiellonia, disposte misure di sicurezza dal 25 al 27 febbraio - facebook.com facebook

#EuropaLeague e #Conference, le designazioni arbitrali di Bologna-Brann e Fiorentina-Jagiellonia x.com