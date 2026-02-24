Fiorentina-Jagiellonia Bialystok Conference League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina ha vinto facilmente contro il Jagiellonia Bialystok grazie alla vittoria per 3-0 in Polonia, rendendo il ritorno dei playoff di Conference League una formalità. La squadra toscana ha dominato la partita, sfruttando le occasioni offensive e mantenendo il controllo del gioco. La gara di ritorno si svolgerà il 26 febbraio alle 18:45, con i tifosi pronti a seguire la qualificazione. La sfida promette di essere una conferma del buon momento della Fiorentina.

fiorentina jagiellonia bialystok conference league 26 02 2026 ore 18 45 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Fiorentina-Jagiellonia Bialystok (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Per la Fiorentina il ritorno dei playoff di Conference League contro il Jagiellonia dovrebbe essere solamente una formalità, dal momento che all’andata i toscani si sono imposti per 0-3 in Polonia. Al Franchi la Viola potrà permettersi di gestire l’ampio vantaggio accumulato, potendo magari fare anche un po’ di turnover in vista del prossimo impegno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Fiorentina affronta il Jagiellonia a Bialystok perché cerca punti preziosi in una stagione difficile e piena di difficoltà.

Jagiellonia Bialystok-Fiorentina (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e spettacoloLa Fiorentina ha perso 2-1 contro il Jagiellonia nella partita di andata dei playoff di Conference League, un risultato che complica il suo cammino europeo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Jagiellonia vs Fiorentina | UEFA Conference League 2025/26; Jagiellonia-Fiorentina, dove vedere i playoff di Conference League in tv e streaming; Jagiellonia-Fiorentina: si gioca regolarmente alle 21, Piccoli e non Kean; Jagiellonia Bialystok - Fiorentina (0-3) Conference League 2025.

Fiorentina-Jagiellonia, Franchi tiepido: promo per le scuole. 1250 i tifosi polacchi: le misureGiovedì torna la Conference al Franchi, con il ritorno dei playoff tra Fiorentina e Jagiellonia. La squadra di Vanoli, nonostante l'avversaria fosse e sia tuttora prima nel ... firenzeviola.it

Conference League, la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi: Jagiellonia travolto 3-0Ranieri sblocca la gara, Mandragora firma il capolavoro su punizione e Piccoli chiude su rigore. Dopo un primo tempo sofferto, la squadra di Vanoli domina la ripresa e mette una seria ipoteca sul pass ... firenzetoday.it