Fiorentina | Dodò squalificato per una giornata Salterà la trasferta di Udine Arbitro serbo per il match con lo Jagiellonia

Dodò, difensore della Fiorentina, ha ricevuto una squalifica che lo costringerà a saltare la trasferta di Udine. La decisione deriva da un provvedimento disciplinare dopo l’ultima partita, che ha portato alla sua esclusione dalla lista dei disponibili per la prossima gara. Il giocatore si prepara a seguire la squadra dalla tribuna, mentre il suo ruolo sarà coperto da altri membri del reparto. La partita si avvicina e il mister deve trovare una soluzione.

Il serbo Srdjan Jovanovic è stato designato per Fiorentina-Jagiellonia, valevole per il ritorno dei play-off di Conference League e in programma giovedì, 26 febbraion alle 18.45 al Franchi. Assistenti i connazionali Uroš Stojkovic e Miloš Simovic, mentre il quarto uomo è Novak Simovic. Al var ci sarà il tedesco Benjamin Brand e il serbo Aleksandar Živkovic.

Leggi anche: Fiorentina: Ranieri squalificato per una giornata. Salterà Parma

Fiorentina: Mandragora squalificato per una giornata. E anche Vanoli salterà il derby col Pisa. Stangata alla JuveRolando Mandragora non giocherà il derby contro il Pisa perché il giudice sportivo gli ha dato un turno di stop dopo aver ricevuto un’ammonizione a Como.

Fiorentina: Dodò squalificato per una giornata. Salterà la trasferta di Udine. Arbitro serbo per il match con lo JagielloniaSono otto i calciatori che non prenderanno parte al prossimo turno di campionato causa squalifica per una giornata: si tratta di Mina (Cagliari), Dodo (Fiorentina), Bastoni (Inter), Locatelli (Juventu ... firenzepost.it

