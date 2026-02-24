Fine settimana da protagonisti per il Rugby Valdarno

Il Rugby Valdarno ha dominato il fine settimana grazie alle vittorie di tutte le sue squadre, spinta dall’impegno dei giocatori e dalla passione dei tifosi. La causa di questo successo risiede nella preparazione accurata e nel sostegno della squadra durante ogni partita. Le sfide sul campo hanno coinvolto anche i più giovani, che hanno messo in mostra molta grinta e determinazione. Il club si prepara ora a affrontare il prossimo appuntamento con entusiasmo.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – È stato un weekend intenso e ricco di soddisfazioni per il Rugby Valdarno, che ha visto tutte le categorie scendere in campo con entusiasmo, determinazione e un forte senso di appartenenza. Sabato, al Campo Marco Polo di Firenze, l'under 14 ha preso parte a un triangolare conquistando due vittorie nette: 49-7 contro Florentia Rugby e 47-0 contro Montelupo. I giovani Lupi hanno messo in mostra un gioco brillante, ben organizzato e caratterizzato da un ottimo affiatamento, elementi che confermano la qualità del lavoro svolto e che fanno guardare con fiducia ai prossimi impegni.