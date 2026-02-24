Fimer promuove le sue eccellenze all’expo di Rimini

Fimer, azienda specializzata in inverter fotovoltaici, ha deciso di partecipare a KEY – The Energy Transition Expo di Rimini dal 4 al 6 marzo per mostrare le sue innovazioni. La scelta di esporre in questa fiera deriva dall’obiettivo di rafforzare la presenza nel settore delle energie rinnovabili e di incontrare partner e clienti. L’evento si concentra sulla transizione energetica, un settore in rapido sviluppo e molto competitivo. Fimer presenta prodotti avanzati e soluzioni sostenibili per il futuro.

© Lanazione.it - Fimer promuove le sue eccellenze all’expo di Rimini

Dal 4 al 6 marzo, Fimer, azienda all’avanguardia mondiale nel campo degli inverter fotovoltaici con un importante stabilimento a Terranuova, sarà protagonista a KEY – The Energy Transition Expo di Rimini, l’evento dedicato alla transizione energetica e all’efficienza. Presenterà la sua strategia per il 2026, basata su un rinnovato approccio al mercato e soluzioni integrate per il residenziale, il commerciale e l’industriale. Il percorso sarà raccontato anche attraverso la nuova campagna di comunicazione "Inverting Perspectives", che evidenzia il rinnovamento tecnologico, organizzativo e commerciale dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: “Box Val Gandino”, l’idea regalo che promuove Le Cinque terre e le sue eccellenze gastronomiche Leggi anche: Carpi celebra le sue eccellenze culinarie, due giorni di eventi in piazza Martiri