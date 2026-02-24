Figli? di Napoli Milionaria | progetto teatrale di 64 studentesse e studenti di Napoli

Il progetto teatrale “Figli? di Napoli Milionaria” nasce dall’entusiasmo di 64 studenti napoletani, motivati a portare in scena un’opera classica. La causa è l’obiettivo di avvicinare i giovani al teatro e alla cultura locale. Le studentesse e gli studenti, provenienti da diverse scuole, si impegnano quotidianamente per interpretare i personaggi e dare vita a una rappresentazione che coinvolge tutta la comunità scolastica. La prima prova generale è prevista per la prossima settimana.

Prende vita “Figli? di Napoli Milionaria! Tu, quanno nasce, allora è primmavera!”, il progetto teatrale extracurricolare promosso e finanziato dal Comune di Napoli, destinato a 64 studentesse e studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa, parte integrante del programma “Cultura, che classe!”, mira ad avvicinare i giovani al mondo delle arti sceniche attraverso un percorso di formazione, sperimentazione e riscrittura creativa. Avviato nello scorso ottobre e in corso fino a fine marzo, il progetto coinvolge tre istituti scolastici della città: IC 61 Sauro E. 🔗 Leggi su 2anews.it

