' Figli? di Napoli Milionaria' Eduardo attraverso lo sguardo di 64 studenti

Progetto teatrale extracurricolare che coinvolge 64 studentesse e studenti di Napoli in una riscrittura per quadri di De Filippo Un ponte tra l'eredità artistica di Eduardo De Filippo e lo sguardo delle nuove generazioni. Prende vita 'Figli? di Napoli Milionaria! Tu, quanno nasce, allora è primmavera!', il progetto teatrale extracurricolare promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito del programma 'Cultura, che classe!', che coinvolge 64 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado dei territori di Scampia, Secondigliano e Poggioreale. L'iniziativa, ideata e realizzata dall'Associazione Primo Aiuto in collaborazione con Liberaimago, con la partnership della Fondazione Eduardo De Filippo e la direzione artistica di Fabio Pisano, si propone di avvicinare i giovani al mondo delle arti sceniche attraverso un percorso di formazione e riscrittura creativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Domenico, il bambino di Napoli che ci chiede di non voltare lo sguardoDomenico, il bambino di Napoli, chiede di non voltare lo sguardo perché si sente invisibile.

