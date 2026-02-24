fiere insediato il comitato paritetico di coordinamento tra aefi e it ex

Il Comitato paritetico di coordinamento tra Aefi e It-Ex è stato istituito per migliorare la collaborazione tra le due associazioni. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il sistema fieristico italiano e aumentarne la competitività globale. Durante il primo incontro, i rappresentanti hanno discusso le strategie da adottare e le iniziative da implementare. La presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato l’interesse del governo sul settore fieristico.

Primo incontro del Comitato paritetico di coordinamento tra Aefi, l’Associazione esposizioni e fiere italiane e It-Ex, l’Italian Association of International Exhibitions, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha l’obiettivo di sviluppare le linee operative della collaborazione tra le due associazioni e di elaborare proposte strutturate da sottoporre agli organi deliberanti delle rispettive associazioni, con l’obiettivo di rafforzare il sistema fieristico italiano e accrescerne la competitività a livello internazionale. "È un punto di svolta per il sistema fieristico italiano, che coglie appieno le esigenze delle imprese e apre una nuova e proficua fase, un segnale di forza del Sistema Italia - ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto in collegamento alla prima riunione del Comitato che si è tenuta nella sede di Fondazione Fiera Milano - che prepara la fusione tra le due associazioni fortemente voluta dal Mimit, per rafforzare il sistema fieristico italiano quale piattaforma strategica per le imprese, strumento di politica industriale e leva di crescita e proiezione internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

