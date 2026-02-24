Fidanza | Serve rafforzare normative e controlli per difendere la nostra agricoltura

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia a margine dell'evento «Protecting european agri-food standard» a Bruxelles. Dalla mattina di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella-Grassi, gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati da metodo e finalità mafiose. Tra i destinatari della misura anche alcuni appartenenti alla ‘ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Laverita.info

Mercato: Fidanza (FdI), “Serve rafforzare normative e controlli per difendere la nostra agricoltura”

Argomenti discussi: Fidanza spiega stop accordo UE-USA: Situazione non chiara.

Fidanza, 'serve più tempo per migliorare l'accordo con Mercosur'Noi riteniamo che un periodo supplementare da utilizzare per rafforzare le salvaguardie a favore del nostro settore agricolo sia necessario. C'è stato sicuramente un passo avanti che proprio l'azione ... ansa.it

Fidanza (FdI): Serve piu' tempo per migliorare l'accordo con Mercosur