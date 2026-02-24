Fico | Seguo con attenzione la situazione di Città della Scienza

Fico ha espresso grande attenzione per la crisi di Città della Scienza, causata dalla mancanza di fondi pubblici. Il politico ha visitato il centro e ha ascoltato le testimonianze di alcune lavoratrici e lavoratori, evidenziando le difficoltà quotidiane. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli operatori, che temono la chiusura definitiva. Fico ha promesso di monitorare da vicino l’evolversi della vicenda. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Seguo con attenzione la situazione che riguarda Città della Scienza e le preoccupazioni espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori". Lo assicura il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. La Regione, prosegue il Governatore, " è al lavoro per approfondire il quadro complessivo e, proprio per questo, la prossima settimana sarà convocato un tavolo con le parti interessate, per avviare un confronto e affrontare le criticità emerse". " La tutela del lavoro e delle persone – conclude – resta una priorità dell'azione della Regione". L'articolo proviene da Anteprima24.