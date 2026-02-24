Fiamme dalla tettoia | serata di panico in paese

Un incendio ha coinvolto la tettoia di un locale esterno a Civezzano, causando panico tra i residenti. La causa sembra essere un corto circuito che si è verificato durante la serata. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo alcuni a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La tettoia è andata quasi completamente distrutta.

Serata di paura quella vissuta ieri, lunedì 23 febbraio, a Civezzano, quando intorno alle 20 ha preso fuoco la tettoia del locale esterno accanto a un’abitazione. Sul posto si sono precipitati una trentina di vigili del fuoco appartenenti ai corpi di Civezzano, Pergine Valsugana e pure a quello dei permanenti di Trento. Le fiamme erano circoscritte al locale esterno e nell’arco di poco sono state domate, evitando quindi una propagazione all’abitazione adiacente che avrebbe potuto provocare non pochi danni. Non ci sono stati feriti – e questa è la cosa più importante – con il proprietario dell’abitazione (in quel momento fuori casa, come riferisce la Rai del Trentino) che ha potuto fare rientro dopo le verifiche e la bonifica per escludere la recrudescenza dei focolai. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Fiamme dalla canna fumaria: serata agitata a Vigolo Vattaro Sventura al festival di Crans: fiamme si propagano in fretta, panico tra i giovani partecipantiDurante il festival di Crans-Montana un incendio si è sviluppato in modo rapido, scatenando il panico tra i giovani presenti. Argomenti correlati Fiamme dalla tettoia: serata di panico in paese a Civezzano | 23 febbraio; Civezzano, a fuoco una tettoia: intervengono i pompieri. Fiamme sul tetto di una casa in legno, intervento lampo scongiura il peggioSecondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero originate dalla canna fumaria, estendendosi in parte al tetto della casa, una struttura a un piano realizzata interamente in legno. Una ... forli24ore.it La forza di una donna, spoiler 24/2: Enver senza un tetto, dimora distrutta dalle fiammeEnver non ha più una casa ne La forza di una donna: un incendio causato dalla distrazione non lascia nessun ricordo ... it.blastingnews.com Momenti di tensione e grande dispiegamento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato da una copertura di una tettoia adiacente un'abitazione. FOTO ALL'INTERNO - facebook.com facebook