Festival di Sanremo Morgan non sarà sul palco

Morgan non partecipa al Festival di Sanremo a causa di problemi di salute. La sua assenza è stata comunicata poco prima dell’inizio dell’evento, lasciando il pubblico senza la sua performance prevista. La decisione ha sorpreso molti, considerando il ruolo che aveva nel concorso. La sua assenza si aggiunge alle altre assenze di artisti quest’anno, creando incertezza tra gli organizzatori e gli spettatori. La manifestazione continua senza la sua presenza sul palco.

Marco Castoldi, in arte Morgan, non si esibirà sul palco di Sanremo in occasione del Festival che avrà il suo inizio oggi, 24 febbraio, e terminerà il 28. Il cantautore cresciuto a Monza si sarebbe dovuto esibire il 27 febbraio in occasione della serata dedicata alle cover. Il cantautore e polistrumentista brianzolo ha spiegato sui social perché non salirà sul palco. "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo - spiega l'artista - non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico". La motivazione sarebbe da ricercarsi nel pezzo che i due avrebbero dovuto portare in gara. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

