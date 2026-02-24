Festival di Sanremo | i look sul green carpet accendono la vigilia della 76° edizione

Il festival di Sanremo ha iniziato con i look sul green carpet, che hanno catturato l’attenzione prima ancora di ascoltare le prime note. La scelta di outfit luminosi e originali ha raccontato l’atmosfera che si aspetta di vivere durante la 76ª edizione. Le star si sono presentate con abiti curati nei dettagli, creando un clima di attesa tra il pubblico. Le prime immagini anticipano un festival ricco di sorprese e stile.

Life&People.it Sull’ Eni Carpet inaugurale del Festival di Sanremo, i beauty look hanno preceduto il suono della musica e ne hanno suggerito le intenzioni. La vigilia d i questa 76° edizione ha mostrato una bellezza meno dipendente dall’effetto sorpresa e più orientata alla definizione di un’immagine precisa. Le parole chiave sembrano essere due: equilibrio e consapevolezza. In particolare, un equilibrio calibrato tra tecnica e spontaneità apparente. Incarnati luminosi ma mai artefatti, occhi protagonisti senza eccessi barocchi, capelli che comunicano con naturalezza con gli abiti e con la personalità di chi li indossa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Festival di Sanremo: i beauty look sul green carpet accendono la vigilia della 76° edizioneIl look di un'artista ha attirato l'attenzione sulla prima serata del Festival di Sanremo, creando dibattito tra il pubblico.

“Barcollo ma non mollo”: Elettra Lamborghini inciampa e rischia di cadere sul Green Carpet del Festival di Sanremo 2026Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet del Festival di Sanremo 2026, rischiando di cadere, a causa di una scarpa scivolosa.

