Festival di Sanremo | i look sul green carpet accendono la vigilia della 76° edizione

Sul tappeto verde del Festival di Sanremo, i look dei partecipanti hanno catturato l’attenzione prima ancora che iniziassero le esibizioni, creando un’atmosfera di attesa e stile. Le scelte di abbigliamento e trucco hanno anticipato il tono dell’evento, dando un’idea delle tendenze e delle emozioni che si vivranno durante la manifestazione. È un momento in cui moda e musica si incontrano, preparando il pubblico all’atmosfera della serata.

Sul green inaugurale del Festival di Sanremo, i beauty look hanno preceduto il suono della musica e ne hanno suggerito le intenzioni. La vigilia di questa 76° edizione ha mostrato una bellezza meno dipendente dall’effetto sorpresa e più orientata alla definizione di un’immagine precisa. Le parole chiave sembrano essere due: equilibrio e consapevolezza. In particolare, un equilibrio calibrato tra tecnica e spontaneità apparente. Incarnati luminosi ma mai artefatti, occhi protagonisti senza eccessi barocchi, capelli che comunicano con naturalezza con gli abiti e con la personalità di chi li indossa. Tra i look più coerenti della serata spicca... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Festival di Sanremo: i beauty look sul green carpet accendono la vigilia della 76° edizioneSul green inaugurale del Festival di Sanremo, i beauty look hanno preceduto il suono della musica e ne hanno suggerito le intenzioni.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e co-conduttori; Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata.

I vestiti di Laura Pausini a Sanremo 2026: i 4 abiti Alberta Ferretti della terza serataScopri chi veste Laura Pausini a Sanremo 2026: tutti gli abiti, gli outfit indossati dalla co-conduttrice, scarpe, gioielli, vestiti indossati all'Ariston. gazzetta.it

Belén con Samurai Jay, il video è gia virale prima dei duetti al Festival di Sanremo 2026: perchéNel videoclip della canzone in gara al Festival ‘Ossessione’ del rapper campano c’è anche la showgirl argentina e il suo spezzone è già virale ... libero.it

State guardando il Festival Cosa ne pensate di questo Sanremo Fatevi sentire, spazio libero! @lalauramiracolo @camifraschini @alessiobertallot #radiocapitalitaly #sanremo2026 #musicaitaliana #festivaldisanremo #tv - facebook.com facebook

Durante la settimana del Festival, Sanremo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. La città regala un’atmosfera unica, vibrante di energia e spettacolo. Scopri di più nel sito #rivieradeifiori rivieradeifiori.travel/event/festival… #Sanremo2026 x.com