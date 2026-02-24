Festival di Sanremo | gli italiani rimpiangono Amadeus? Ecco che cosa rivela il sondaggio di YouTrend

Il sondaggio di YouTrend rivela che gli italiani preferiscono Amadeus al Festival di Sanremo, a causa della sua presenza costante negli ultimi anni. La scelta deriva dalla familiarità con il conduttore e dal suo stile diretto che piace al pubblico. Molti apprezzano la sua capacità di gestire le serate e coinvolgere gli artisti. La domanda ora è se questa preferenza cambierà con i prossimi appuntamenti.

Amadeus batte Carlo Conti: è il risultato del sondaggio effettuato da Youtrend su quale sia il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo preferito dagli italiani. Secondo l’istituto, infatti, il 38% degli intervistati preferisce l’ex presentatore, mentre il 23% ha una preferenza per quello attuale. Il 39 per cento, invece, non ha risposto alla domanda. Sul profilo X di Youtrend si legge: “Il divario si allarga in modo marcato tra le fasce d’età più giovani: nella fascia 18-34 anni, Amadeus raccoglie il 56% delle preferenze contro appena il 18% di Carlo Conti, un vantaggio di 38 punti percentuali. 🔗 Leggi su Tpi.it

Gli italiani rimpiangono Amadeus? Il sondaggio di YouTrend rivela che l’ex conduttore è più amato tra i giovani. Il 40% degli italiani non guarderà il Festival: tutti i numeri nel dettaglioIl ritorno di Amadeus al Festival di Sanremo ha generato discussioni tra il pubblico, soprattutto tra i giovani, secondo un sondaggio di YouTrend.

Sanremo 26, gli italiani preferiscono Amadeus e il Festival va forte al Sud e tra gli elettori di destraCarlo Conti ha annunciato che condurrà il suo ultimo Festival di Sanremo, una decisione che circolava da tempo ma che ora diventa ufficiale.

