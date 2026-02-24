Festival di Sanremo | cantanti in gara ordine di uscita Can Yaman e Kabir Bedi insieme sul palco La scaletta di stasera

Can Yaman e Kabir Bedi salgono insieme sul palco del Festival di Sanremo, provocando sorpresa tra il pubblico. La causa di questa collaborazione è la presenza di un ospite speciale che si esibirà durante la serata. La scaletta di stasera prevede diversi interventi tra i più attesi, con i cantanti in gara che si preparano a esibirsi in ordine di uscita. La serata promette momenti di spettacolo e imprevedibilità.

SANREMO – Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. La conferenza stampa di oggi, martedì 24 febbraio 2026, ha offerto un’anteprima di quello che ci aspetta sul palco dell’Ariston questa sera a partire dalle 20.40. E’ c’è una sorpresa annunciata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti: “Dopo 50 anni, stasera sul palco di Sanremo ci sarà Kabir Bedi!”. I due Sandokan a confronto, Can Yaman e l’attore indiano per la prima volta insieme. Yaman affiancherà Conti e Laura Pausini nella conduzione di stasera. OSPITI – Tiziano Ferro porterà come ospite il suo ultimo album, Sono un grande. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sanremo 2026, Kabir Bedi su palco con Can Yaman: i due Sandokan insiemeKabir Bedi ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per una presenza speciale, motivata dalla voglia di condividere un momento con Can Yaman, suo erede nel ruolo di Sandokan.

Il programma della prima serata di Sanremo 2026. Can Yaman sul palco con Kabir BediCan Yaman sale sul palco di Sanremo 2026 perché la sua presenza è stata confermata come ospite speciale.

