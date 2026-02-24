Festival di Sanremo 2026 rafforzato il dispositivo di sicurezza interforze per garantire l' ordine pubblico

Il festival di Sanremo 2026 ha portato a un rafforzamento del dispositivo di sicurezza, causato dall’afflusso di migliaia di spettatori. Le forze dell’ordine hanno schierato più pattuglie e posti di controllo lungo le strade principali e nelle zone più affollate della città. La presenza dei militari si concentra soprattutto nelle aree vicine al teatro e alle strutture ricettive. Questa strategia mira a prevenire eventuali incidenti e a garantire un clima tranquillo per tutti.

Un imponente dispositivo di sicurezza delle forze dell'ordine è stato disposto in occasione del Festival di Sanremo con l'obiettivo di garantire la tutela di cittadini, artisti e visitatori durante la celebre manifestazione canora. L'intero piano, coordinato dal Questore di Imperia e studiato con largo anticipo, è stato pensato per rispondere efficacemente a ogni possibile rischio legato all'aumento di presenze nella Città dei fiori, che in questi giorni ospita un significativo afflusso di persone. La sicurezza in occasione del Festival La pianificazione delle misure di sicurezza per il Festival di Sanremo è stata oggetto di un'attenta analisi dei rischi e di una preparazione dettagliata.